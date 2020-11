Wer ist der Sexiest Man Alive 2020? Seit 45 Jahren verleiht das US-amerikanische People Magazine am Ende jeden Jahres die begehrte Auszeichnung und die Redaktion entscheidet, welcher Promi der Mann mit dem größten Sexappeal ist. Im vergangenen Jahr wurde der Sänger John Legend (41) zum Sieger gekürt. Wer tritt jetzt in die Fußstapfen des Musikers? Der neue Titelinhaber ist kein Geringerer als Michael B. Jordan (33)!

Das gab der Schauspieler am Dienstagabend selbst in der Talkshow Jimmy Kimmel Live bekannt. "Es ist ein cooles Gefühl", gesteht der Erik-Killmonger-Darsteller aus dem Marvel-Hit Black Panther. Zum Sexiest Man Alive gewählt worden zu sein, sei etwas Besonderes für ihn. Niemand habe gedacht, dass er es schafft. "Alle haben immer darüber gescherzt und gesagt: 'Mike, das ist die eine Sache, die du wahrscheinlich nie erreichen wirst'", erzählte der Kalifornier. Umso mehr genieße er es nun, Teil dieses illustren Clubs zu sein, zu dem Filmlegenden wie Sean Connery (✝90) und Richard Gere (71) oder Ex-US-Präsident John F. Kennedy (✝46) gehören.

Doch was hält eigentlich John Legend davon, dass er jetzt seine Krone an Michael abtreten muss? Wie der Sänger dem People Magazine verriet, sei er mehr als bereit dazu. "Ich habe die ganze Erfahrung sehr genossen und versucht, eine Menge Spaß damit zu haben, aber ich bin so was von bereit, diesen Titel weiterzugeben", gab er preis.

