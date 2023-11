Lief da was zwischen Bre Tiesi und Star Michael B. Jordan?

Die neue Staffel hat es in sich! Bre Tiesi ist seit der sechsten Staffel ein Teil der erfolgreichen US-amerikanischen Maklersendung Selling Sunset. Darin zeigen das Model und ihre Kolleginnen nicht nur millionenschwere Luxushäuser, sondern geben auch einen Einblick in ihr Privatleben. Während eines gemeinsamen Dinners stellt Chrishell Stause (42) die hypothetische Frage, mit welcher Berühmtheit die Mädels gern mal Sex hätten, wenn sie könnte. Dann die große Überraschung: Bre behauptet, sie hatte Sex mit Michael B. Jordan (36)!

Amanza Smith wusste sofort, wer ihr liebster Techtelmechtel-Partner wäre. Plötzlich stand der Name des "Creed"-Darstellers im Raum. Die Chance konnte sich Bre selbstverständlich nicht nehmen lassen: "Ich könnte das tun – und ich habe es getan" , plaudert die Kalifornierin in einer Folge über ihren intimen Moment mit dem Schauspieler aus. Vor allem Emma Hernan kann das Glück ihrer Kollegin kaum fassen und scherzt: "Oh! Du hast?! Oh Gott, ich möchte durch diese Vagina leben!" Weitere Details über die Zweisamkeit mit Michael behielt die Maklerin jedoch für sich.

Eigentlich ist die Brünette seit langer Zeit mit dem Moderator Nick Cannon (43) in einer Beziehung. Im vergangenen Jahr bekam das Paar ihren Sohn Legendary Love. Allerdings waren auch weitere Frauen von dem Ex-Mann von Mariah Carey (54) schwanger. Fans sind verwirrt. Führen die zwei eine offene Beziehung? Bre stellt eines klar: "Ich bin glücklich mit meiner Beziehung, wie auch immer die aussieht, und wenn ich jemanden daten möchte, dann tue ich das."

Instagram / bre_tiesi Bre Tiesi, "Selling Sunset"-Star

Actionpress / Xavier Collin Michael B. Jordan im August 2022 in Los Angeles

Getty Images Nick Cannon und Bre Tiesi im September 2023

