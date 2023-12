Michael B. Jordan absolviert ersten Auftritt nach Autounfall

Michael B. Jordan (36) scheint es wieder besser zu gehen! Der Schauspieler ist unter anderem für seine Rolle in "Creed" bekannt und war 2018 auch im Film Black Panther zu sehen. Zuletzt hatte der Filmstar aber auch mit wilden Sexgerüchten und sogar mit einem Autounfall auf sich aufmerksam gemacht: Michael war mit seinem Ferrari in ein parkendes Auto gekracht. Jetzt zeigt er sich erstmals nach dem Crash.

Wie People berichtet, erschien der 36-Jährige am Mittwochabend auf einer Creed III-Veranstaltung in Los Angeles, um an einer Fragerunde über den Film teilzunehmen – und das nur wenige Tage nach seinem Unfall. Eine Quelle berichtet dem Magazin: "Ihm geht es gut."

Kurz nach dem Crash kommentierten Michaels Fans unter seinen alten Posts auf Instagram: "Ich habe gehört, dass du einen Autounfall hattest. Ich hoffe, dass es dir gut geht!" Michael war laut Polizeibericht weder unter Alkoholeinfluss, noch wurde bislang Anklage erhoben. Wie genau es zu dem Verkehrsdelikt gekommen war, ist bisher unklar. Auch der Verursacher äußerte sich noch nicht öffentlich zu dem Unfall.

Anzeige

Getty Images Michael B. Jordan im Jahr 2018

Anzeige

Getty Images Schauspieler Michael B. Jordan im Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Michael B. Jordan, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de