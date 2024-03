Trotz Einsamkeit: Michael B. Jordan will keine Beziehung!

Michael B. Jordan (37) zählt zu den gefragtesten Schauspielern, doch in Sachen Liebe lässt er es sehr langsam angehen. "Es gibt eine Einsamkeit, die ich verspüre. Die Verantwortung, die man trägt, isoliert einen und auf der anderen Seite isoliert einen die Last, die man trägt", verrät der Black Panther-Star im Podcast "On Purpose With Jay Shetty". Der "Creed"-Darsteller habe das Gefühl und die Angst, nicht verstanden zu werden. "Das Schlimmste daran ist das Gefühl, dass niemand einen wirklich versteht. Manchmal falle ich in die Räume des Alleinseins und fühle mich allein", gesteht Michael.

Der 37-Jährige gehe sehr bedacht bei der Partnerauswahl vor. "Ich schwanke zwischen dem Wunsch nach einer Partnerschaft und der Ungewissheit, wer die beste Partnerin für mich ist", erklärte Michael seine Unentschlossenheit. Für ihn sei es wichtig, dass seine zukünftige Freundin ihn verstehe inklusive dessen, "was zu [ihm] gehört. Der Kalifornier sei sich im Klaren, dass er aufgrund seiner Karriere viele Abstriche gemacht hat und er noch einiges nachholen müsse. Letztendlich kam Michael zu dem Schluss: "Ich bin nicht auf der Suche, aber es bräuchte eine ganz besondere Person, um mich zu verstehen und mit mir zu wachsen."

Während er also noch auf die Frau fürs Leben wartet, hatte er mit der ein oder anderen berühmten Lady eine heiße Nacht! Selling Sunset-Star Bre Tiesi hatte nämlich in einer Episode der Show verraten, dass sie Sex mit Michael hatte. In einem Lügendetektortest plauderte sie sogar aus, dass sie das Techtelmechtel nicht besonders zufriedenstellend fand. Auf die Frage, ob Michael gut im Bett sei, antwortete Bre: "Ich werde so viel Ärger bekommen", antwortete sie und fügte dem ein "Nein" hinzu.

Getty Images Michael B. Jordan, Schauspieler

Instagram / bre_tiesi Bre Tiesi im Februar 2023

