Michael B. Jordan hat einen Autounfall mit massivem Schaden!

Das war wohl ein großer Schock für ihn! Der Schauspieler Michael B. Jordan (36) ist unter anderem für seine Rolle in "Creed" bekannt und war 2018 im Film Black Panther zu sehen. Zuletzt hatte der erfolgreiche Star aber mit wilden Sexgerüchten auf sich aufmerksam gemacht. Daraufhin folgte ein pikantes Geständnis von Bre Tiesi. Nun ist der Schauspieler erneut in den Schlagzeilen: Michael war in einen Autounfall verwickelt!

Wie Page Six berichtet, habe der Schauspieler am vergangenen Samstag einen Verkehrsunfall verursacht: Michael war mit seinem Ferrari in ein parkendes Auto gekracht! Laut der Polizei von Los Angeles kam dabei niemand zu Schaden, aber beide Fahrzeuge seien dabei massiv beschädigt worden.

Auf Instagram kommentieren seine Fans unter seinen alten Posts: "Ich habe gehört, dass du einen Autounfall hattest. Ich hoffe, dass es dir gut geht!" Michael war laut Polizeibericht weder unter Alkoholeinfluss noch wurde Anklage erhoben. Wie genau es zu dem Verkehrsdelikt gekommen war, ist bisher unklar. Auch der Verursacher äußerte sich noch nicht öffentlich zu dem Unfall.

SIPA PRESS Bre Tiesi, Model

Getty Images Michael B. Jordan bei der "Black Panther: Wakanda Forever"-Premiere

ZUMAPRESS.com / MEGA Michael B. Jordan beim Spiel der Lakers, Mai 2023

