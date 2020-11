Ein weiterer schlimmer Verlust für Bobby Brown (51) und seine Familie! Der Musiker musste in den vergangenen Jahren einiges verkraften: 2012 war seine Ex-Frau Whitney Houston (✝48) in der Badewanne ertrunken. Gut drei Jahre später verstarb die gemeinsame Tochter des früheren Skandalpaars, Bobbi Kristina (✝22), unter ähnlichen Umständen. Nun muss Bobby einen weiteren Schicksalsschlag innerhalb seiner Liebsten ertragen: Sein Sohn Bobby Jr. ist mit nur 28 Jahren verschieden!

Das teilte ein naher Bekannter der Familie dem Nachrichtenportal TMZ mit. Demnach sei der gemeinsame Spross des Künstlers mit Kim Ward am Mittwoch leblos in seiner Wohnung in Los Angeles aufgefunden worden. Die Polizei befindet sich aktuell noch am Fundort der Leiche, soll jedoch Quellen zufolge bereits ausgeschlossen haben, dass es sich um Tod durch Fremdeinwirken handelt.

Bobby Jr. war zu Lebzeiten in die Fußstapfen seines Vaters getreten: Er versuchte sich ebenfalls als Musiker, jedoch in der Rap-Branche. Zu seinen bekanntesten Songs zählten die Lieder "Twisted" und "Heart On Ice".

