Es knistert bei Temptation Island V.I.P.! Nachdem Roxy gemerkt hat, wie sich ihr Partner Calvin Kleinen den Single-Frauen gegenüber verhält, bandeln sie und Verführer Jay immer mehr miteinander an. Und Letzterer legte daraufhin einen Gang zu! Nach einem Kuss-Versuch führten die beiden in der vergangenen fünften Folge ein intimes Gespräch, in dem Jay der 27-Jährigen seine Gefühle offenbarte. Im Promiflash-Interview erzählte er nun, was er für Roxy empfindet.

"Ich würde sagen, es war anfangs Liebe auf den ersten Blick! Ich habe mich aber gentlemanlike sehr zurückgehalten", äußerte Jay im Gespräch. Ob Roxy den Kussangriff ebenfalls als Zurückhaltung sieht, sei dahingestellt. Jay ist sich allerdings sicher, dass sie Interesse an ihm hat. "Die Funken sprühten immer wieder in den Blicken, das ist für die Kameras nur schlecht zu sehen. Wir haben es aber beide gespürt", erzählte der 34-Jährige gegenüber Promiflash.

Doch das Date von Roxy und Jay kam nicht bei allen gut an! Nicht nur Roxys Freund Calvin störten die Bilder, auch Willi Herren (45) hatte seine ganz eigene Meinung dazu: Er fand das Verhalten der beiden absolut nicht angebracht. Gegen diesen Angriff wehrte sich Jay: "Er misst wohl mit zweierlei Maß. Sein Calvin darf das wohl, da braucht er Roxy nicht runtermachen."

