Tobias Wegener (27) ist bei Krass Schule – Die jungen Lehrer zu Gast! Nach seinem Aufenthalt auf Love Island und seiner Teilnahme an Promi Big Brother hat sich der Muskelmann zu einer echten TV-Bekanntheit gemausert. Am kommenden Montag und Dienstag flimmert der Reality-TV-Star erneut über die Mattscheibe. Der einstige Flirtshow-Kandidat ergatterte eine Rolle in der beliebten Daily Soap über die Erich-Felbert-Gesamtschule. Mit Promiflash sprach Tobi jetzt über die Dreharbeiten!

"Ich muss sagen, das war schon ein komisches Gefühl. Ich hatte ja meine eigene Rolle und habe mich quasi selber gespielt", verriet Tobi gegenüber Promiflash. Dabei soll er als Ernährungs- und Fitness-Coach den Schülern wichtige Tipps mit auf den Weg geben. Hat der Hottie für seinen Auftritt im Voraus etwa auch Schauspielunterricht genommen? "Nein, ich bin ja eh kein Typ, der sich großartig verstellen kann", erklärte der Influencer.

Die Zeit am Set hat Tobi nur in positiver Erinnerung. "Das 'Krass Schule'-Team ist so lieb, und ich habe mich richtig wohlgefühlt", schwärmte Tobi. Auch bei kleineren Versprechern habe die Crew Verständnis gezeigt. Am Ende sei der 27-Jährige für seine Leistung dann sogar in den höchsten Tönen gelobt worden. Nach dieser Erfahrung könne sich Tobi sogar vorstellen, erneut einen Gastauftritt in einer Serie zu übernehmen.

Ausstrahlung der beiden Folgen am Montag und Dienstag, 23. und 24. November 2020, wie immer um 17:05 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf www.tvnow.de verfügbar.

RTLZWEI / Jana Herty Tobias Wegener am "Krass Schule"-Set

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, Reality-TV-Star

RTLZWEI / Jana Herty Tobi Wegener bei "Krass Schule", November 2020

