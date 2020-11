Ob Mats Hummels (31) einen guten Schlag den Star-Trainer abgab? Heute Abend steht ein ganz schön spannendes Damen-Duell bei "Schlag den Star" an. Cathy Hummels (32) tritt gegen Schlagersängerin Stefanie Hertel (41) an und will diese selbstverständlich unbedingt besiegen. Klar, dass die Moderatorin dafür ordentlich Zeit und Mühe investiert hat, um sich für das Format fit zu machen. Und dabei stand ihr ein wahrer Wettkampf-Profi zur Seite. Cathy holte sich Tipps von ihrem Fußballer-Gatten Mats!

Details zu ihrer Vorbereitung plauderte die 32-Jährige direkt zu Beginn der Show im Gespräch mit Host Elton (49) aus. "Ich bin und war schon immer sehr ehrgeizig. Ich hab ihn gefragt, wie zum Himmel hast du es 2014 bei der WM geschafft, die Ruhe zu bewahren? Das war letzte Woche und ich bin schon verrückt geworden", erinnerte sie sich an die nervöse Nachfrage an ihren Ehemann. Und da hatte der Sportler direkt weise Worte parat: "Er hat zu mir gesagt: 'Du gewöhnst dich dran. Genieß einfach, dass du dabei bist.' Und das mache ich. Ich werde alles geben!"

Die Autorin gab sogar noch weitere Anekdoten aus dem Familienleben zum Besten. Beim ersten Spiel "Teig ausrollen" gestand sie, dass sie darin privat eigentlich gar keine Übung habe, denn: "Der Mats backt immer Plätzchen mit dem Ludwig." Sie selbst sehe ihre Stärke eher im Kochen.

Mats und Cathy Hummels

Mats und Cathy Hummels

Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

