Cathy Hummels (32) wagt sich in den Ring! Die Influencerin nutzt heute Abend bei Schlag den Star ihre zweite Chance: Nachdem sie die Show im März gegen Dagi Bee (26) abgesagt hatte, tritt die Frau von Mats Hummels (31) nun gegen Stefanie Hertel (41) an. Doch wie will die Yoga-Liebhaberin sich gegen die Schlagersängerin durchsetzen? Cathy enthüllte jetzt, mit welchen Methoden sie sich auf den Kampf vorbereitet hat!

"Ich schaue seit mindestens einem Monat jeden Tag n-tv in Dauerschleife und jeden Abend die Tagesschau!", erklärte die 32-Jährige im Interview mit Bild. Bei der Vorbereitung auf die Wissensfragen mache sie sich sogar Notizen, um die Informationen besser behalten zu können. Neben dem Gehirntraining treibe sie viel Sport und setze besonders auf ihren starken Willen. Zu einhundert Prozent sicher fühlt sich Cathy aber nicht: "Ich habe ein bisschen Bammel, dass es viele Spiele gibt, die mir einfach nicht liegen!"

Als ihre größte Schwäche sieht Cathy übrigens ihre fehlende Erfahrung: Schließlich nahm sie selbst noch nie an einem TV-Wettkampf teil – im Gegensatz zu ihrer Konkurrentin! "Stefanie ist sehr sportlich, sie hat den Grand Prix der Volksmusik gewonnen, als sie zwölf war. Um so etwas zu gewinnen, braucht man eine enorme Stärke!", schilderte die Spielerfrau. Was denkt ihr: Wird Cathy heute Abend gewinnen? Stimmt unten ab.

ProSieben/Steffen Z Wolff Stefanie Hertel und Cathy Hummels, Kandidaten bei "Schlag den Star"

Instagram / cathyhummels Moderatorin Cathy Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin und Autorin

