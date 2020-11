Will der Rest von Ramon Rosellys Familie an den Castingshow-Erfolg des Sängers anknüpfen? Der Schlagerstar war in der vergangenen Staffel von Deutschland sucht den Superstar angetreten. Dort hatte er sich Runde um Runde bis ins Finale gekämpft – und am Ende tatsächlich den Titel "Superstar 2020" gewonnen. Ob seinen Cousins nun derselbe steile Weg nach oben bevorsteht? Immerhin traten sie in der Sendung Das Supertalent auf!

Im Gegensatz zu Ramon sangen seine Verwandten am heutigen Abend nicht auf der großen Bühne – stattdessen gab die Zirkusfamilie unter dem Namen "Die alten Kameraden" eine Artistenshow zum Besten. Kurz vor ihrem Auftritt wünschte der "Eine Nacht"-Interpret seinen Cousins noch viel Erfolg per Videobotschaft: "Egal, was ihr macht, ich weiß, ihr gebt immer hundert Prozent. Vollgas ist angesagt. Ich weiß, ihr rockt das Ding! Haut die Jury weg", feuerte er sie an.

Das Daumendrücken schien zu helfen: Die komödiantische Turneinlade der Truppe gelang einwandfrei und begeisterte die Jury: "Ich finde, ihr habt das sehr charmant gemacht. Ich liebe so etwas, diese Art von Comedy, ich gebe auf jeden Fall ein Ja!", erklärte Bruce Darnell (63) begeistert. Deshalb durfte das jüngste Mitglied der Gruppe, der gerade mal siebenjährige Louis, einen Stern und somit das Ticket für die nächste Runde am Jurorenpult abholen.

Instagram / ramonroselly_official Ramon Roselly, DSDS-Sieger 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Die Familie Casselly bei "Das Supertalent"

Getty Images Dieter Bohlen und Bruce Darnell, 2010

