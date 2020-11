Traurige Nachrichten von Patrick Quinn! Der gebürtige New Yorker machte 2014 mit der mit von ihm ins Leben gerufenen sogenannten "Ice Bucket Challenge" auf sich aufmerksam, einem Social-Media-Trend, bei dem sich Menschen einen Eimer mit Eiswasser über den Kopf schütteten – für den guten Zweck: Denn in diesem Rahmen sollten Spenden zur Erforschung und Bekämpfung der Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) gesammelt werden. Doch nun gibt es traurige Neuigkeiten: Patrick ist im Alter von 37 Jahren verstorben.

Auf der Facebook-Seite "Quinn for the Winn" wurde am frühen Sonntagmorgen Patricks Tod bekannt gegeben. "Wir werden ihn immer für seine Inspiration und seinen Mut in seinem unermüdlichen Kampf gegen ALS in Erinnerung behalten", heißt es in dem Statement. Nähere Informationen zu den Todesumständen und der genauen Todesursache gibt es derzeit noch nicht. 2013 wurde beim ihm ALS diagnostiziert.

Unter dem Beitrag bekundeten zahlreiche Fans Menschen ihr Beileid. "Gott segne dich, Pat. Du warst eine Inspiration für so viele. Du hast deine Mission angenommen und einen wirklich erstaunlichen Kampf geführt", kommentierte ein Nutzer. Ein anderer schrieb: "Es tut mir so leid. Du hast einen so mutigen Kampf geführt und so viel für zukünftige ALS-Patienten getan. Ich sende deiner Familie Liebe und Umarmungen."

Getty Images Patrick Quinn im März 2016 in New York City

Getty Images Die Autorin Arianna Huffington, Patrick und Anne Quinn im März 2016 in New York City

Getty Images Patrick Quinn auf einem Event in New York

