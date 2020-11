Wie hat Jörg Rohde (36) seiner Nathalie die große Frage gestellt? Erst vor rund zwei Wochen wurde bekannt: Der Schauspieler hat seine Freundin geheiratet! Nach sieben Jahren Beziehung hat der Ben-Steinkamp-Darsteller, der einem großen TV-Publikum aus der RTL-Daily Alles was zählt bekannt sein dürfte, seine Partnerin vor den Traualtar geführt. Jetzt gibt der Serienstar preis, wie außergewöhnlich sein Antrag war.

Gegenüber Bunte verrät Jörg, dass nicht nur die Heirat relativ überstürzt stattfand, sondern auch sein Antrag! Wie der gebürtige Fritzlaer erzählt, hatte er eigentlich geplant, Nathalie an ihrem Jahrestag zu bitten, mit ihm den Rest ihres Lebens zu verbringen – doch dann hatten sie "ein dramatisches Erlebnis": Das Paar entdeckte einen bewusstlosen Mann in einem Fahrstuhl und versuchte ihn zu retten – doch leider verstarb er. "Dieser Vorfall hat uns beide total geschockt und extrem mitgenommen", gesteht der 36-Jährige. Dadurch habe er aber bemerkte, wie unberechenbar das Leben sein kann. Und so kam es, dass er seinen Antrag einfach vorzog: "Ich bin im Auto, im Beifahrerraum, auf die Knie gegangen und habe [Nathalie] gefragt, ob sie meine Frau werden will. Ich wollte einfach nicht mehr warten", erinnert er sich.

Nathalie dachte allerdings erst, dass Jörg einen Scherz mache oder krank sei, weil er so kreideweiß gewesen sei. Daraufhin musste der AWZ-Star der "Liebe seines Lebens" erst einmal versichern, dass er sich keinen Spaß erlaubt habe. "Ich musste ihr klarmachen, wie ernst es mir ist und dass ich nie wieder ohne sie sein möchte", verdeutlicht er.

Instagram / der_rohde_ Jörg Rohde im Juni 2017

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress "Alles was zählt"-Star Jörg Rohde

Instagram / der_rohde_ Jörg Rohde und seine Frau Nathalie im Juli 2019

