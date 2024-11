Jörg Rohde feiert 15-jähriges "Alles was zählt"-Jubiläum

Jörg Rohde (40) feiert ein emotionales Jubiläum: Seit 15 Jahren ist er als Ben Steinkamp Teil der beliebten TV-Vorabendserie Alles was zählt. Der Schauspieler blickt anlässlich der Feierlichkeiten mit rührenden Worten auf seine bisherige Zeit bei der Serie zurück. "Ich bin super dankbar, spielen zu dürfen. Und ich bin den ganzen Menschen da draußen dankbar für die grandiose Unterstützung", sagt Jörg im RTL-Interview, während ihm Tränen der Rührung in die Augen steigen. Die letzten anderthalb Jahrzehnte bei der Daily beschreibt er als eine Zeit voller spannender und manchmal auch herausfordernder Geschichten rund um Ben, in denen er sein schauspielerisches Können unter Beweis stellen konnte.

In all den Jahren seines Seriencharakters gab es einige Aufs und Abs. Doch ist Jörg eine Ben-Geschichte besonders in Erinnerung geblieben? "Das ist eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist, da Ben eine Figur ist, die viele Facetten erlebt hat", tut sich der Schauspieler im Interview vorerst schwer. Dann fallen Jörg doch einige persönliche Highlights seiner Rolle ein: "Mir haben die Boxklub-Sachen gut gefallen, die Klub-Nummer hat mir gut gefallen, jetzt aber auch die Beziehungsgeschichten mit Kim. Diese Beziehungskrisen, die wir da hatten, die haben echt Spaß gemacht zu spielen."

Nicht nur Jörg sorgt in diesem Jahr mit seinem Jubiläum für Freude bei den Fans. Vor wenigen Monaten durften sich die Zuschauer über eine unerwartete Rückkehr freuen, als bekannt wurde, dass André Dietz (49) nach vier Jahren Pause wieder in seine Rolle als Ingo Zadek schlüpft. Wie RTL in einer Pressemitteilung bekanntgab, werden neue spannende Geschichten rund um den sympathischen Psychotherapeuten Ingo voraussichtlich ab Dezember über die Bildschirme flimmern.

Jörg Rohde, Schauspieler

André Dietz, Schauspieler

