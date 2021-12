Diese Szenen dürften für Jasmin Minz (28) besonders emotional gewesen sein. Die gebürtige Bielefelderin spielt bei Alles was zählt die Rolle der Kim Bremer, für die in den kommenden Wochen eine spannende Zeit ansteht. Nach einigen Turbulenzen wagen Kim und Ben Steinkamp (Jörg Rohde, 37) den nächsten Schritt in ihrer Beziehung – sie geben sich das Jawort. Die Traumhochzeit in der Serie ist für Darstellerin Jasmin ein besonderes Erlebnis: Auch privat wird die frisch Verlobte bald vor den Traualtar schreiten.

"Für mich waren die Dreharbeiten sehr aufregend, fast wie eine Generalprobe", scherzte die 28-Jährige im Gespräch mit PicturePuzzleMedien. Allerdings sollen die privaten Festlichkeiten nicht auf einer rustikalen Burg stattfinden, sondern am besten am Meer. "Mein Verlobter und ich träumen eher von einer Festival-Hochzeit am Strand!", erzählte die Schauspielerin. Was ihr besonders gut gefällt: Sie konnte schon für den TV-Dreh in traumhafte Festroben schlüpfen. "Es war schon mal ganz gut, ein paar Brautkleider anzuprobieren, um zu sehen, was einem so steht", freute sie sich.

Für ihren zukünftigen TV-Ehemann war das Ganze ebenfalls ein Erlebnis – auch wenn Jörg privat schon seit dem vergangenen Jahr unter der Haube ist. "Allein wegen der unglaublich schönen Kulisse, die ausgesucht worden ist, und der Stimmung, die durch unsere Requisite und durch unsere Kostümabteilung bis in kleinste Detail authentisch zum Leben erweckt wurde, war es ein ganz besonderer Drehtag", schwärmte der Darsteller. Er habe sich durch seine eigene Hochzeit ausgesprochen gut in die Rolle hineinversetzen können.

Anzeige

RTL/ Julia Feldhagen Jörg Rohde und Jasmin Minz als Ben und Kim bei "Alles was zählt"

Anzeige

Instagram / jasmin.minz.official "Alles was zählt"-Darstellerin Jasmin Minz

Anzeige

RTL/ Julia Feldhagen Die "Alles was zählt"-Stars Jörg Rohde und Jasmin Minz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de