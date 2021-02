Alles was zählt-Star Jörg Rohde (36) ist seit vielen Jahren in festen Händen. Vor knapp einem halben Jahr haben sich der Schauspieler und Nathalie nach sieben Jahren Beziehung dann sogar still und heimlich das Jawort gegeben. Ganz im Gegensatz dazu lief es in den vergangenen Jahren für seine Rolle Ben Steinkamp in der Liebe weniger gut. Erst seit Kurzem ist er an Kim Brenner (Jasmin Minz), der Mutter seines Sohnes, endlich wieder glücklich vergeben. Dass Jörg in der Serie auch andere Frauen küsst, war für Nathalie anfangs ziemlich schwer.

Im RTL-Interview verriet die 29-Jährige nun, wie Jörg ihr die Angst und die Eifersucht nehmen konnte: "Ich muss sagen, er ist gut damit umgegangen. Wir haben ganz viel darüber geredet und er hat mir erklärt, wie das abläuft." "Es ist ja nicht so, dass ich mit einer anderen Frau etwas haben will. Sondern das steht so im Drehbuch", stellte ihr Mann zudem klar. Mittlerweile sei Nathalie nicht mehr eifersüchtig. Was sie jedoch immer noch befremdlich finde, seien aufdringliche Fans, die ihren Liebsten auf der Straße ansprechen und das teils ziemlich respektlos.

Wenn die beiden Turteltauben dann aber an ihre Hochzeit zurückdenken, ist alles andere vergessen und den beiden schießen direkt wieder Freudentränen in die Augen. "Ich habe fast den ganzen Tag immer wieder geweint – vor lauter Glück", verriet Jörg. Seitdem sei das glückliche Paar noch mehr zusammengewachsen und gemeinsam mit seinem Hund eine glückliche Familie.

TVNOW / Kai Schulz Jörg Rohde und Anna Angelina Wolfers bei "Alles was zählt"

MG RTL D / Julia Feldhagen Roni Zorina und Jörg Rohde bei "Alles was zählt"

Instagram / der_rohde_ AWZ-Star Jörg Rohde und seine Frau Nathalie

