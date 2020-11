Julian Evangelos (28) macht bei Temptation Island V.I.P. ein überraschend intimes Geständnis! Der ehemalige Love Island-Kandidat nimmt gerade mit seiner Verlobten Stephanie Schmitz (26) an der Fremdflirtshow teil, um die Belastbarkeit ihrer Beziehung gehörig auf die Probe zu stellen. Getrennt voneinander werden sie von je zwölf attraktiven Singles auf Herz und Nieren geprüft – und ausgerechnet zwei von ihnen gibt Julian nun einen intimen Einblick in sein Liebesleben. Der angehende Lehrer plaudert ganz ungeniert über seine heimische Sexflaute!

Die siebte Folge von "Temptation Island V.I.P." ist bereits auf TVNow abrufbar, im Fernsehen wird sie aber erst am kommenden Samstagabend auf RTL ausgestrahlt. Promiflash verrät trotzdem schon jetzt, welche intimen Sexdetails Julian während der Episode ausplaudert. Im Gespräch mit den Single-Damen Annabel Anderson und Finnja Bünhove am Gartentisch legt der Reality-Star völlig überraschend los: "Wir haben wenig Sex. Ich kann das offen und ehrlich sagen. Am Anfang der Beziehung hatten wir natürlich oft Sex, aber mittlerweile ist das wirklich selten, selten, selten geworden", gibt er zu. Bei ihnen passiere das inzwischen auf einer Art anderen Ebene.

Die Verführerinnen Finnja und Annabel wissen indes gar nicht, was sie darauf antworten sollen. Doch Julian ist noch längst nicht fertig mit seinen intimen Ausführungen. Er erklärt weiter, warum bei ihnen das Verlangen nach Sex nicht mehr ganz so groß sei: "Ich habe schon Fantasien. Stephi ist das komplette Gegenteil. Sexfantasien kennt die nicht", erläutert er. Was wohl seine bessere Hälfte zu diesen doch sehr privaten Einblicken sagen wird?

