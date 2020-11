In der heutigen Bachelorette-Folge hat es gewaltig geknistert! Inzwischen sind von den anfangs 20 alleinstehenden Männern nur noch vier Single-Boys im Rennen um das Herz von Melissa (25). Bei den Homedates lernte die Rosenkavalierin nun auch die Familien teilweise kennen. Im Anschluss fühlte die Beauty ihren Auserwählten in trauter Zweisamkeit dann aber nochmals auf den Zahn – inklusive überraschend romantischer Augenblicke: Melissa küsste nämlich alle vier Jungs!

Der erste Kuss ist in dieser Episode zwar schon längst gefallen – in der aktuellen Folge durfte sich Kandidat Ioannis Amanatidis (30) aber erneut über einen ausgiebigen Knutscher von Melissa freuen. Doch mit diesem innigen Moment blieb der Grieche nicht allein: Auch bei den drei anderen Teilnehmern nutzte Melissa die Chance, sich intimer zu kommen. So ergatterte Daniel Häusle (25) seinen ersten Kuss vor atemberaubender Kulisse unterm Sternenhimmel und Leander Sacher (23) knutschte mit Melissa an einer Klippe mit Blick aufs Meer.

Single-Boy Moritz Breuninger (31) durfte sich zwar auch über einen Kuss freuen, ergriff die Möglichkeit allerdings selbst. Und damit überrumpelte er die 25-Jährige regelrecht: "Der Kuss kam sehr, sehr überraschend. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Ich konnte nicht zuordnen, wo der Kuss jetzt herkam." Trotz vertrauter Atmosphäre und inniger Blicke fühlte sich das Aufeinandertreffen der Lippen für Melissa jedoch eher wie ein Bussi an.

TVNOW Melissa und Ioannis bei "Die Bachelorette"

TVNOW Leander Sacher mit Melissa

TVNOW Melissa und Moritz bei "Die Bachelorette"

