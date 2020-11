Sind Gerald und Anna Heiser (30) in Gefahr? Das legendäre Bauer sucht Frau-Traumpaar lebt seit zweieinhalb Jahren gemeinsam in Namibia, Geralds Heimat. Aktuell erwarten die beiden sogar Nachwuchs, in wenigen Wochen dürfte ihr Söhnchen zur Welt kommen. Doch das schier perfekte Glück wird in diesen Tagen von einer grauen Wolke überschattet – im wahrsten Sinne des Wortes: Ein riesiger Flächenbrand droht ihre Farm zu erreichen!

"Es brennt schon seit drei Tagen. Das Feuer hat sich sehr ausgebreitet und läuft jetzt in unsere Richtung", teilt Anna in ihrer Instagram-Story mit. "Gerald, mein Schwiegervater und viele andere Farmer versuchen, es zu löschen." Warum die Wahlafrikanerin keine Unterstützung von der Feuerwehr bekommt? In Namibia gebe es keine, außer in der Stadt. "Drückt uns die Daumen", appelliert sie an ihre Community.

Buschbrände sind nichts Neues für den einstigen TV-Landwirt und die gebürtige Polin. Aktuell scheint sich die Lage jedoch zu einem wahrhaftigen Inferno zu entwickeln. "Es ist sehr schwierig, das Feuer unter Kontrolle zu kriegen, weil es windig und heiß ist", erklärt Anna.

Anna und Gerald Heiser im November 2020

Buschfeuer in Namibia

Bauer Gerald und Anna Heiser im April 2019

