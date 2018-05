Ob er damals schon mit seinem großen Liebesglück gerechnet hat? Fast genau ein Jahr ist es her, dass Bauer Gerald sich als einsamer Single bei Bauer sucht Frau vorgestellt hat. Inzwischen ist der Farmer aus Namibia in festen Händen: Er und Freundin Anna werden sich noch in diesem Jahr das Jawort geben. Nun, da die liebeshungrigen Bauern der kommenden Staffel vorgestellt wurden, warf Gerald einen Blick zurück: Bis heute verfolgt er die Sendung und denkt offenbar noch gerne an seine Erfahrungen zurück.

Ende Mai 2017 flimmerte die Vorstellungsrunde der neuen Landwirte über die Mattscheiben, in der Moderatorin Inka Bause (49) auch Gerald auf seiner Farm in Namibia besuchte. Der Startschuss in sein neues Leben mit Anna, die er in der Hofwoche kennen und lieben lernte. Ähnlichen Erfolg wünscht er seinen TV-Nachfolgern und gibt sich gleichzeitig etwas nostalgisch. "Vor einem Jahr gab es mich zum ersten Mal im Fernsehen zu sehen und nun sitze ich mit meiner Anna zusammen vorm Fernseher und wünsche allen Kandidaten, dass auch sie die große Liebe finden!", schrieb er zu einem Instagram-Posting.

Gerald selbst konnte in den vergangenen Wochen mit seiner Anna trotz Fernbeziehung zwischen zwei Kontinenten immer auf seine Liebste zählen. Die gebürtige Polin, die bald von Deutschland nach Namibia ziehen wird, stand ihm während einer gefährlichen Nervenkrankheit zur Seite. Zur großen Freude der Fans hat Gerald die schwere Zeit nun hinter sich und kann weitgehend sorglos auf seine Hochzeit mit Anna hinfiebern. "Ihr zwei seid der Traum aller Bauern. Finde euch mega authentisch und einfach toll", kommentierte eine Userin Geralds Beitrag.

MG RTL D / André Kowalski Inka Bause mit den Kandidaten Gerald und Anna beim "Bauer sucht Frau"-Abschlussfest

MG RTL D / Christian Stiebahl Bauer Gerald und Anna

Facebook / Farmer Gerald Bauer Gerald und Anna am Flughafen

