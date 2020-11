Diese entzückenden Bilder begeistern die Bauer sucht Frau-Fans! Lange müssen sich Anna Heiser (30) und Bauer Gerald nicht mehr gedulden, bis sie ihr Baby im Arm halten können. Erst vor Kurzem verriet das Traumpaar, das sich vor drei Jahren in der Reality-TV-Show kennengelernt hatte, dass es einen Sohn erwartet. Während der Schwangerschaft teilte die gebürtige Polin bereits einige Schnappschüsse mit ihren Fans. Jetzt gibt es wieder Nachschub und Annas Follower sind ganz aus dem Häuschen!

Auf Instagram teilte Anna nun ein Turtel-Pic, das sie und Gerald zeigt, wie sie überglücklich den mittlerweile ziemlich großen Baby-Bauch betrachten. Daraufhin überschütteten die Fans das Paar geradezu mit Glückwünschen und Komplimenten. "Schön, euch zwei so glücklich zu sehen", freute sich ein User. Für ihren, mit einem roten Kleid perfekt in Szene gesetzten Bauch bekam Anna dieses Kompliment: "Die Schwangerschaft steht dir so gut." Einige User wurden bei diesem Anblick sogar sentimental: "Ich freue mich so für euch! Auch, dass die Schwangerschaft endlich das ist, was euch glücklich macht."

Zum Start der neuen TV-Bauern-Staffel überwältigten Anna die Gefühle. In einem Beitrag schwelgte die Namibia-Auswanderin in Erinnerungen an den Moment, wie sie ihren Liebsten kennenlernte: "Auch drei Jahre später habe ich immer noch Schmetterlinge im Bauch." Als sie Gerald damals in der Vorschau gesehen habe, habe sie einfach gewusst, dass er der Richtige sei.

Instagram / anna_m._heiser Anna und Gerald Heiser in Namibia

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin

Instagram / anna_m._heiser Bauer Gerald und Anna Heiser

