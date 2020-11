Bei den Germany's next Topmodel-Dreharbeiten setzt Heidi Klum (47) eindeutig auf ihre Reize! Die Produktion der 16. Staffel ist aktuell in vollem Gange. Schon seit mehreren Wochen dreht Heidi mit ihren Mädchen in Berlin. Für die Sendung verlagerte die Modelmama ihren Familienwohnsitz temporär in die Bundeshauptstadt. Ihren Fans bietet die Jurychefin sogar schon vor der Ausstrahlung einige Einblicke – so auch jetzt in Bezug auf einen Look, den sie am Set trägt: Doch hat Heidi da etwa keine Hose an?

Ihr neues Outfit von Moschino lädt die Wahl-Amerikanerin gleich dreimal auf Instagram hoch. Sie trägt einen Oversize-Hoodie und Overknee-Stiefel und fühlt sich darin offensichtlich pudelwohl. Auf einem Bild, dass die vierfache Mutter im Sitzen zeigt, bietet sie einen besonders aufregenden Blick auf ihre nackten Oberschenkel. Es scheint fast so, als hätte die 47-Jährige wirklich auf ein Unterteil verzichtet – in jedem Fall kann sich der sexy Look aber sehen lassen.

Heidi dürfte sich aber sicherlich vor allem über eines an den veränderten Drehbedinungen freuen: Ihre Kinder kamen sie nun schon des Öfteren am GNTM-Set besuchen. Während die Frau von Tom Kaulitz (31) ihren Nachwuchs früher selten bis gar nicht im Netz präsentierte, lädt sie nun immer häufiger Fotos mit ihren Kindern hoch. Die Gesichter dürfen oder möchten Leni (16), Henry (15), Lou (11) und Johan (14) aber nicht zeigen.

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kindern am GNTM-Set

Instagram / heidiklum Heidi Klum am GNTM-Set

Instagram / heidiklum Leni, Heidi und Erna Klum im November 2020

