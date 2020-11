Bereut Kubilay Özdemir seine Spuckattacke etwa kein Stück? Der Freund von Georgina Fleur (30) sorgte im Sommerhaus der Stars mit seinem feuchten Angriff gegen Andrej Mangold (33) für mächtig Ärger: Während einer Diskussion spuckte er dem Ex-Bachelor ins Gesicht! Bei der Wiedersehenssendung entschuldigte sich der Unternehmer dann für die Aktion. Doch ernsthaft zu bereuen scheint Kubi sein zurückliegendes Fehlverhalten nicht: In Calvin (78) Kleines neuem Musikvideo wiederholte er jetzt die Szene!

Seit wenigen Stunden ist der Clip zum Song "Temptation VIP" auf YouTube abrufbar. Neben zahlreichen Verführerinnen von Temptation Island V.I.P. sind darin auch Kubi und seine Freundin kurz zu sehen: Das Paar betritt die Party-Location, in der Calvin und Co. feiern, beginnt zu streiten – und schlussendlich spuckt der Heidelberger in Richtung Kamera!

Für die Fans ist das ein provokanter Verweis auf Kubis Handeln im Sommerhaus, von dem nicht alle begeistert sind: "Bitte bietet Kubi keine Bühne!", ärgert sich ein User in den Kommentaren. Andere Zuschauer finden's cool: "Ich feier das! Total ans Sommerhaus angelehnt!" Was sagt ihr zu dem Auftritt der beiden in dem Musikvideo? Stimmt unten ab.

Musikvideo: "Calvin92 feat. Jasmin Herren" mit "Temptation VIP" Kubilay Özdemir und Georgina Fleur im Musikvideo zu "Temptation VIP"

TVNOW Andrej Mangold und Kubilay Özdemir bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / calvinkleinen Calvin Kleinen, Reality-TV-Bekanntheit

