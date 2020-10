Max Ehrich (29) lässt einen ehrlichen Blick in seine Gefühlswelt zu. Der Schauspieler und Demi Lovato (28) lösten Ende September nach ein paar Monaten überraschend ihre Verlobung auf. Das einstige Paar löschte daraufhin alle gemeinsamen Fotos von ihren Social-Media-Kanälen. Stattdessen taucht auf Max' Account nun ein neues Bild auf. Es zeigt seinen Fans, wie es ihm kurz nach dem Liebes-Aus geht!

Max teilt am Sonntag ein sehr intimes Bild auf Instagram: Mit halb offenen Augen schaut er in die Kamera, während er die Hälfte seines Gesichts mit einer Hand bedeckt. Der Schnappschuss spricht für sich: Der Star sieht total geknickt und fertig aus. Um vermutlich zu verdeutlichen, dass die vergangenen Ereignisse an seinem Zustand schuld sind, ziert er den Netzbeitrag mit einem gebrochenen Herz-Emoji.

Auch mit Worten äußerte sich der 29-Jährige zu seinem neuen Single-Dasein – und machte seiner Ex in dem Zuge sogar Vorwürfe: Er denkt, dass Demi mit einem Hintergedanken gehandelt hätte: "Öffnet eure Augen. Kalkulierte PR-Aktion, aber mein Team wird mich dafür hassen, dass ich so was sage."

Instagram / maxehrich Demi Lovato und Max Ehrich im August 2020

Instagram / ddlovato Demi Lovato und Max Ehrich

Instagram / ddlovato Sängerin Demi Lovato

