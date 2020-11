Viele Fans fühlen sich nach dem Ansehen der neuen Netflix-Serie "Dash & Lily" einsam! Jedes Jahr bringt der Streaming-Dienst passend zu den Festtagen neue Weihnachtshighlights heraus. Auch die Geschichte der zwei jungen New Yorker – dem zynischen Dash und der optimistischen Lily – soll für festliche Stimmung bei den Zuschauern sorgen. In den insgesamt acht Folgen tauschen sich die beiden Hauptcharaktere in einem Notizbuch über ihre Wünsche und Träume aus. Dabei stellen sie sich gegenseitig immer wieder vor neuere Herausforderungen. Aber anstatt der gewünschten Wirkung teilen Fans einen ganz anderen Eindruck im Netz: Nach dem Anschauen von "Dash & Lily" können sie nicht mehr aufhören zu weinen!

Auf Twitter finden sich zahlreiche emotionale Kommentare der Serienjunkies. Die Fans sind sich einig – sie würden keine Romanze wie in der Geschichte finden! So schrieb ein Nutzer: "Ich bin gerade mit 'Dash und Lily' fertig und weine, warum ich nicht jemanden in einem solchen Buchladen treffen kann." Ein anderer User sorgte sich: "Ich habe gerade zum zweiten Mal 'Dash und Lily' beendet und weine, weil ich mich so einsam fühle." Ein dritter bestätigte diesen Eindruck: "Ich habe in den letzten beiden Folgen geweint und mich am Ende unglaublich einsam gefühlt."

Die Hauptfiguren werden von Austin Abrams (24) und Midori Francis (26) gespielt. Der männliche Schauspieler ist für seine Rolle als Ron Anderson in der fünften und sechsten Staffel The Walking Dead bekannt. Zudem war er neben Cara Delevingne (28) in der Romanverfilmung "Margos Spuren" zu sehen. Die Lily-Darstellerin mit japanischen Wurzeln wirkte bereits in erfolgreichen Produktionen wie "Ocean's 8" und "Good Boys" mit.

ALISON COHEN ROSA/NETFLIX Midori Francis beim Dreh von "Dash & Lily"

NETFLIX/NETFLIX Austin Abrams beim Dreh von "Dash & Lily"

ALISON COHEN ROSA/NETFLIX Austin Abrams und Midori Francis beim Dreh von "Dash & Lily"

