In weniger als zwei Monaten ist es wieder so weit: Die festlichste Zeit des Jahres beginnt. Damit sich alle Weihnachtsfans jetzt schon auf das Fest der Liebe einstimmen können, bringt Netflix einige Highlights heraus! Mit dabei ist die Romantikkomödie "Holidate". In dem Film haben die zwei jungen Singles Sloane (Emma Roberts, 29) und Jackson (Luke Bracey, 31) es satt, immer alleine an den Familienfeierlichkeiten teilzunehmen. Ihnen kommt die Idee, als Pärchen aufzutreten. Ob dabei mehr aus ihrer Zweckfreundschaft wird? Neben"Holidate" starten noch viele weitere winterliche Hits bereits vor Weihnachten auf Netflix!

Grey's Anatomy-Produzentin Shonda Rhimes (50) hat zusammen mit der Choreografin Debbie Allen (70) eine zauberhafte Dokumentation für den Streamingsdienst gedreht. "Dance Dreams: Hot Chocolate Nutcracker" befasst sich mit "Der Nussknacker" und zeigt die harte Arbeit hinter einer Neuinszenierung des beliebten Balletts. Der Streifen wird ab dem 27. November auf der Streamingplattform zu sehen sein.

Wer seine Lachmuskeln ein bisschen beanspruchen will, kann sich ebenfalls ab dem 27. November die neue Netflix-Mini-Serie "ÜberWeihnachten" mit Luke Mockridge (31) in der Hauptrolle ansehen. Der Komiker spielt darin Basti, einen relativ erfolglosen Musiker, der gerade an seiner Karriere bastelt. Über die Feiertage fährt er zu seinen Verwandten aufs Dorf – nur hat sich dort einiges verändert seit seinem letzten Besuch: Alle seine Freunde sind beruflich unterwegs und sein Bruder ist jetzt mit Bastis Ex zusammen. Klingt nach ganz schön viel Drama für drei Folgen à 45 Minuten – für Unterhaltung ist mit diesen drei Neuerscheinungen aber definitiv gesorgt!

Steve Dietl/ Netflix Szene aus "Holidate"

Jerod Harris/Getty Images Schauspielerin und Choreografin Debbie Allen

Getty Images Luke Mockridge, Moderator

