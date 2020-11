Jessica Paszka (30) und ihre Puppe Kevin Puerro schafften es bei Pretty in Plüsch in die nächste Runde. Ihre Performance zu Shawn Mendes (22) und Camila Cabellos (23) Hit "Señorita" hat ihr offenbar zahlreiche Zuschaueranrufe eingebracht. Das hat sie wohl auch ihrem Freund Johannes Haller (32) zu verdanken. Der saß nämlich nicht nur im Backstage-Bereich und drückte ihr die Daumen, sondern bat auch seine Community um Support – und versprach dafür auch eine Gegenleistung.

In seiner Instagram-Story rührte der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat ordentlich die Werbetrommel und wandte sich an seine 239.000 Follower: Sie sollen für Jessi ihr Telefon in die Hand nehmen und für sie voten. "Wir haben uns überlegt, wie wir uns bei euch bedanken können für den ganzen Support. Deshalb werden wir morgen fünf Überraschungsboxen verlosen. Die sind pickepackevoll", erklärte er weiter. Um in den Lostopf zu kommen, müssten sie lediglich einen Beweis für ihr Voting posten und Jessi verlinken. Na, ob das nicht schon an Sabotage grenzt?

Aber vielleicht wäre Jessi der Einzug in die nächste Runde auch ohne Johannes' Einsatz gelungen, denn mit ihrem Auftritt hat sie die Jury rund um Sarah Lombardi (28) begeistert. "Gesangstechnisch hast du mich wirklich überrascht. Ich habe dich noch nie singen hören. Und ich wusste auch nicht, dass du das so gut kannst", schwärmte die Musikerin.

"Pretty in Plüsch – die schrägste Gesangsshow Deutschlands" ab Freitag, 27. November 2020, um 20:15 Uhr live in Sat.1 und auf Joyn

© SAT.1/Willi Weber Puppe Kevin Puerro und Jessica Paszka bei "Pretty in Plüsch"

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, TV-Gesicht

© SAT.1/Willi Weber Sarah Lombardi und Hans Sigl in Folge eins von "Pretty in Plüsch"

