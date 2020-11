Für Michelle Daniaux und Luigi Birofio hat sich das Ex on the Beach-Abenteuer wirklich gelohnt: Die beiden hatten sich bereits während der Show ineinander verliebt und sind mittlerweile sogar ein Paar. Obwohl aktuelle noch ziemlich viele Kilometer zwischen ihren jeweiligen Wohnorten liegen, verbringen die beiden so viel Zeit wie nur möglich miteinander. Doch was hält eigentlich Michelles Ex-Freund Mateo Glotz von dieser Beziehung?

In einer Instagram-Fragerunde vollen die neugierigen Fans von dem Innsbrucker wissen, wie er dazu steht, dass die Blondine einen neuen Mann an ihrer Seite hat. "Wünsche ihr nur das Beste", antwortet der Lockenkopf darauf und betont damit: Er hat mit der Liaison nicht das geringste Problem. Kontakt zu Michelle hat der Optiker aktuell allerdings nicht, wie er in dem Q&A ebenfalls verrät.

Und wie steht es um Mateos Liebesleben? Hat er nach der Temptation Island-Pleite endlich auch seine Mrs. Right gefunden? Bisher offenbar noch nicht: Er plaudert aus, noch immer Single zu sein und ist damit sogar ziemlich glücklich. "Habe mich seit Langem nicht mehr so frei gefühlt", schwärmt er.

Instagram / gigibirofio Michelle Daniaux und Luigi Birofio

TVNOW Die "Temptation Island"-Kandidaten Michelle und Mateo

TVNOW Mateo Glotz, "Temptation Island"-Kandidat 2020

