Bei Bauer Rüdiger und seiner Tatjana liegt Liebe in der Landluft! Auf die zwei diesjährigen Bauer sucht Frau-Singles scheint ein Happy End zu warten: Zum ersten Kuss ist es längst gekommen und auch in die aktuelle Folge beweist, dass Amor hier ganze Arbeit geleistet hat. Die beiden machen sich Komplimente, tauschen verliebte Blicke miteinander aus – Rüdiger trägt Tatjana sogar buchstäblich auf Händen.

Das potenzielle Traumpaar plant bereits weit im Voraus: Tatjana stellt mit Rüdigers Hilfe eigenen Kirschwein her – und verfolgt mit dieser Aktion ein Ziel: Sie möchte in zehn Jahren gemeinsam mit Rüdiger eine der Flaschen öffnen und auf ihr Liebesjubiläum anstoßen. Der Landwirt befürwortet diese romantische Geste: "Sie will halt Spuren hinterlassen von sich. Und was gibt es Schöneres, als irgendwann mit einer Flasche da zu sitzen, wo Inhalt drin ist, den man zusammen gemacht hat. Finde ich unheimlich toll", schwärmt er. Außerdem beteuert Rüdiger: "Der Wein wird fertiggemacht, der wird liebevoll abgefüllt und dann werden wir den zusammen trinken. Denn da hängt so viel Liebe und Emotion von ihr drin – das ist mir sehr wichtig."

Der 53-Jährige ist völlig hin und weg von seiner Hofdame: "Es ist toll, wenn Tatjana da ist. Es ist Magie, es fliegen Schmetterlinge, es kribbelt im Bauch." Und auch bei der gebürtigen Russin scheint der Liebesblitz eingeschlagen zu haben: "Ich mag ihn wirklich sehr und alles, was dazugehört. Sein Lächeln, seine Augen, seine riesengroßen Hände. Alles ist komplett, einfach toll", zeigt sie sich ganz verzückt von Rüdiger.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei TVNOW.

Rüdiger und Tatjana bei "Bauer sucht Frau"

Rüdiger und Tatjana bei "Bauer sucht Frau"

Tatjana und Rüdiger, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2020

