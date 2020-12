Ann-Kathrin Götze (30) präsentiert ihren After-Baby-Body! Die Ehefrau von Fußballer Mario Götze (28) hat im Sommer ihr erstes Kind auf die Welt gebracht. Während der Schwangerschaft hatte sie rund 20 Kilogramm zugenommen – und genau die wollte sie nach der Geburt auch wieder loswerden. Vor einigen Wochen fehlten ihr noch drei Kilo bis zu ihrem Ausgangsgewicht. Das Ergebnis ihres After-Birth-Fitnessprogramms zeigt sie ihren Fans nun während der Vorbereitungen für ein Bikini-Shooting!

In ihrer Instagram-Story nahm Ann-Kathrin ihre Follower vor wenigen Tagen mit zu ihrer Arbeit: Für sie stand ein Bikini-Shooting auf dem Plan und dafür hatte sie sich in ein paar schmucke Designs geschmissen. Bei den Aufnahmen ist kaum zu übersehen: Ein halbes Jahr nach der Entbindung hat die Netz-Beauty einen umwerfenden Körper! Und so, wie die Mama für die Kamera posiert, ist klar: Sie fühlt sich rundum wohl in ihrer Haut!

Ann-Kathrin räumte zuvor ein, dass sie sich keinen Stress wegen ihres After-Baby-Bodys machen würde: "Ich habe noch Zeit. Außerdem ist der Sommer jetzt eh vorbei", erklärte sie im September. Nach der Geburt habe sie auch erst mal sechs Wochen gewartet, bis sie wieder Work-outs gemacht hätte. "Man sollte seinem Körper auf jeden Fall die Zeit geben zu heilen", fand sie.

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze, Influencerin

Instagram / annkathringotze Mario, Ann-Kathrin und Rome Götze

Instagram / annkathringotze Influencerin Ann-Kathrin Götze

