Worauf dürfen sich die Dschungelcamp-Fans freuen? Das beliebte Reality-TV-Format wird aufgrund der aktuellen Krisensituation nicht wie gewohnt im australischen Busch stattfinden. Doch ganz absagen wollte die Produktion das Format auch nicht – und hat nun beschlossen, stattdessen eine Ersatzshow auf die Beine zu stellen. Bisher war lediglich bekannt, dass die Dreharbeiten in Köln stattfinden sollen. Doch jetzt dringen weitere Informationen durch!

Wie DWDL jetzt von RTL erfahren hat, wird ab dem 15. Januar das Format mit dem Titel "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" über die heimischen Fernsehbildschirme flimmern – es gilt aber nicht als 15. Staffel des TV-Erfolgs. Stattdessen geht es in den 15 Folgen darum, den ersten Promi-Camper für die Staffel 2022 in Down Under auszuwählen. Demnach werden die antretenden Kandidaten auf ihre "Dschungeltauglichkeit" geprüft. Was genau die Zuschauer dabei erwartet, bleibt aber noch ein Geheimnis.

Das Moderatorenduo Sonja Zietlow (52) und Daniel Hartwich (42) wird wie gewohnt am Start sein – ebenso wie der beliebte TV-Arzt Dr. Bob (70)! Gemeinsam mit den Gästen im Studio soll auch auf die vergangenen TV-Highlights des Dschungelcamps zurückgeblickt werden.

