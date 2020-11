Geht es für Henrik Stoltenberg im TV trashig weiter? Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage sollte die kommende Dschungelcamp-Staffel eigentlich in Wales gedreht werden. Doch nun wird es lediglich eine Ersatzshow geben. Wie diese genau aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Die Sendung soll jedoch in Köln gedreht werden – aber mit welchen Promis? RTL wünscht sich angeblich Ex-Love Island-Casanova Henrik in dem Format!

Der 24-Jährige sorgte in der vergangenen "Love Island"-Staffel für einen Skandal, nachdem er mit Aurelia Lamprecht geschlafen und sie dann für Sandra Janina verlassen hatte. Aber auch nach der Sendung blieb der Enkel von CDU-Politiker Gerhard Stoltenberg im Gespräch: Nachdem die Blondine sich im Netz von ihm getrennt hatte, parodierte er sie in einem Clip – und sah sich einem Mega-Shitstorm ausgesetzt! Nach Bild-Informationen möchte RTL Henrik nun erneut Sendezeit verschaffen: Der Sender soll sich derzeit mit ihm in Verhandlungen zur Ersatzshow befinden.

RTL soll außerdem mit Temptation Island-Bekanntheit Kevin Yanik und Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Zoe Saip im Gespräch sein. Bestätigen möchte der Sender dies aber noch nicht: "Zu Spekulationen rund um die neue Dschungelshow äußern wir uns nicht. Details geben wir gerne zu einem späteren Zeitpunkt bekannt", heißt es in einer Stellungnahme. Die für das abgesagte Australien-Dschungelcamp bereits verpflichteten Stars werden bei der Ersatzshow aber wohl nicht dabei sein.

