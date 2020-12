Eigentlich hat Ennesto Monté (45) allen Grund zur Freude: Seit einigen Tagen ist das Versteckspiel für den Reality-TV-Star endlich vorbei und er kann seine Beziehung zu Daniela Büchner (42) öffentlich ausleben. Das Paar nutzte auch prompt die Gunst der Stunde und teilte bereits einige verturtelte Aufnahmen mit den Fans im Netz. Doch nicht alle freuen sich mit den Frischverliebten – Ennesto juckt das allerdings so gar nicht, wie er Promiflash nun verrät.

"Mir ist das egal, was Fremde über mich erzählen. Eventuelle Hater kennen mich nicht und urteilen über mich, ohne mich jemals kennengelernt zu haben. Es ist mir gar nicht so wichtig", gibt der 45-Jährige im Interview mit Promiflash preis. Wenn man in der Öffentlichkeit stehe, bekomme man in der Regel einiges ab – nach seiner Ansicht würden sich die negativen Nachrichten bezüglich seiner Liebe zu Danni aber noch in Grenzen halten: "Erst recht nach der Ausstrahlung habe ich viel Zuspruch bekommen. 'Ennesto, du bist ein feiner Kerl' – das hört man gerne", ergänzt er und spielt damit auf die Goodbye Deutschland-Folge an, die am Montag im TV lief.

Bei Danielas Kindern kommt Ennesto jedenfalls gut an. "Ich finde, wenn Mama glücklich ist, dann sind wir es auch. Ich glaube auch, seitdem Mama angefangen hat, mit ihm zu schreiben und zu telefonieren, hat sie sich auch irgendwie wieder selber gefunden. Sie strahlt wieder mehr und ist wieder mehr Mama", erklärte Tochter Jada in der vergangenen Episode der Auswanderungsshow.

