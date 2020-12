Sie gewährt ihren Fans immer mehr Einblicke in ihre erste Schwangerschaft! Gigi Hadid (25) und ihr Freund Zayn Malik (27) sind Ende September Eltern einer niedlichen Tochter geworden. Während sie schwanger war, teilte die Victoria's Secret-Schönheit nicht gerade viele Einblicke – doch allmählich holt sie das jetzt alles nach: Gigi veröffentlicht jetzt einige private Babybauchbilder und verzaubert damit ihre gesamte Community!

Via Instagram teilt die 25-Jährige nun ein paar Schnappschüsse von sich aus ihrer Schwangerschaft mit kugelrundem Babybauch. Darauf posiert die Beauty in einem engen Kleid und setzt ihre gewachsene Körpermitte besonders gekonnt in Szene. Auch ihr Freund Zayn schafft es mit auf eines der Pics – total verliebt schauen sich die beiden auf der Momentaufnahme an. "Im August, als wir auf unser kleines Mädchen gewartet haben", betitelt die große Schwester von Bella Hadid (24) ihren Netzbeitrag. Die Fans sind bei diesen Bildern total aus dem Häuschen. "Ihr seid so wundervolle Eltern", kommentiert einer der Follower begeistert.

Doch warum zeigt Gigi erst nach der Geburt so viele Pics mit ihrem Babybauch? Im Juli erklärte die Beauty, dass sie aufgrund der andauernden Gesundheitslage kein größeres Thema daraus machen wolle, als es ist. Dennoch sei es ihr nie egal gewesen. "Ich habe viele private Bilder von meinem Babybauch gemacht und sie an Freunde und Familie geschickt", erzählte sie – und genau diese teilt die frischgebackene Mama nun nachträglich mit ihren Supportern.

Anzeige

Instagram / gigihadid Zayn Malik und Gigi Hadid im August 2020

Anzeige

Instagram / gigihadid Gigi Hadid im August 2020

Anzeige

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit ihrer Tochter im November 2020

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Gigi jetzt so viele Babybauchbilder teilt? Total schön! Ich hätte mich während ihrer Schwangerschaft mehr darüber gefreut... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de