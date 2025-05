Bella Hadid kann es kaum erwarten, endlich Mutter zu werden

Bella Hadid (28) hat bekanntgegeben, dass sie sich nichts sehnlicher wünscht, als Mutter zu werden. In einem Interview mit der britischen Vogue schwärmte das Model von dem Gedanken, eine eigene Familie zu gründen. "Familie ist ständig in meinem Kopf", verriet sie. Besonders die Beziehung zu ihrer Nichte Khai, der Tochter ihrer älteren Schwester Gigi Hadid (30), hat dieses Verlangen verstärkt. "Khai ist das Beste seit geschnittenem Brot", erklärte Bella begeistert und fügte hinzu, dass sie Gigi als "Superheldin" bewundert. Bella hat eine klare Vorstellung von ihrer Zukunft und teilt offen: "Das ist etwas, das mich wirklich glücklich machen würde."

Der Wunsch nach eigenen Kindern scheint für Bella Teil eines größeren Wandels in ihrem Leben zu sein. Während sie früher keine allzu genauen Vorstellungen von Ehe und Familie hatte, hat sich diese Einstellung offenbar geändert. Bella hebt hervor, dass sie sich darauf freut, ein Mensch zu sein, auf den man sich in einer intimen Beziehung dauerhaft verlassen kann. Zudem genießt sie die Beziehung zu ihrem Freund, dem mexikanisch-amerikanischen Westernreiter Adan Banuelos. Die beiden sind seit Oktober 2023 ein Paar, und Bella beschreibt ihn als "wie einen frischen Wind" in ihrem Leben, den sie bei einer Pferdeshow kennengelernt hat.

Bella und Adan führen eine Beziehung, die durch ihre gemeinsamen Interessen geprägt ist. Begeistert berichtete die 28-Jährige darüber, wie sie sich bei ihrer ersten Begegnung von Adan beeindruckt fühlte – nicht zuletzt, weil er keine Vorstellung von ihrem Ruhm hatte. Diese Authentizität schätzt Bella an ihm besonders. Bella scheint in Adan nicht nur ihren Cowboy, sondern auch einen Partner gefunden zu haben, mit dem sie ihre Zukunft plant – möglicherweise schon bald als Eltern.

Anzeige Anzeige

Instagram / bellahadid Gigi und Bella Hadid mit Khai Malik

Anzeige Anzeige

ActionPress Adan Banuelos und Bella Hadid im September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige