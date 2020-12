Ist hier der Stress etwa vorprogrammiert? Kurz vor der zweiten Folge von Pretty in Plüsch wurde bekannt, dass Hardy Krüger Jr. (52) in den kommenden Shows aus gesundheitlichen Gründen ausfallen wird. Ein Nachrücker steht sogar schon in den Startlöchern: Jimi Blue Ochsenknecht (28) wird stattdessen die Bühne rocken. Doch backstage könnte es fast genauso spannend zugehen: Denn auch Jessica Paszka (30) ist Kandidatin der Show und mit Johannes Haller (32), dem Ex-Freund von Jimis neuer Partnerin Yeliz Koc (27), liiert. Ein unfreiwilliges Aufeinandertreffen ist da gar nicht mal so unwahrscheinlich...

Bereits vergangenen Freitag begleitete Johannes seine Liebste ins Studio und drückte ihr abseits der Bühne die Daumen. Höchstwahrscheinlich ist er auch morgen wieder am Start – so wie eventuell auch seine Ex Yeliz, die es sich womöglich auch nicht nehmen lässt, ihren Jimi zu supporten. Ob sich die beiden Paare im Backstage-Bereich im Fall der Fälle aus dem Weg gehen könnten? Besser wäre es jedenfalls, denn Johannes und Yeliz hatten sich nicht gerade im Guten getrennt.

Auch die Begegnung zwischen den beiden einstigen Bachelor-Kandidatinnen könnte möglicherweise etwas unangenehm werden. Denn als die ersten Gerüchte die Runde gemacht hatten, dass Johannes Jessi daten soll, war Yeliz' Reaktion eher verhalten ausgefallen. “Vielleicht hat er in ihr ja eine Frau gefunden, die er mehr liebt als sich selbst und die es mit ihm aushält", hatte die Brünette im Promiflash-Interview festgehalten und der Neuen ihres Ex-Freundes zu einem Arztbesuch geraten: "Wenn sie schlau ist, lässt sie ihn vorher nicht nur einen Corona-Test machen, sondern schickt ihn vorher auch zum Urologen."

"Pretty in Plüsch – die schrägste Gesangsshow Deutschlands" ab Freitag, 27. November 2020, um 20:15 Uhr live in Sat.1 und auf Joyn

© SAT.1/Willi Weber Jessica Paszka und Puppe Kevin Puerro in Folge eins von "Pretty in Plüsch"

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Chris Emil Janßen / ActionPress Yeliz Koc und Johannes Haller

