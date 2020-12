Helene Fischer (36) kehrt zurück auf die Bühne! Schon länger warten die Fans auf ihr Comeback. Seit Ende 2018 gönnt sich die Schlagersängerin eine kreative Pause. Nicht nur in den sozialen Medien, auch im Fernsehen macht sich die Blondine rar. Zudem sind ihre seltenen Auftritte natürlich auch auf die aktuelle Gesundheitslage zurückzuführen. So musste die Entertainerin ihre jährliche Weihnachtsshow beispielsweise absagen. Doch jetzt nimmt sie das Mikro wieder in die Hand: Am Samstag wird Helene bei "Ein Herz für Kinder" singen!

In einem Interview mit Bild verriet sie, dass sich die Zuschauer auf einen Song ihres neuen Albums freuen dürfen. Gemeinsam mit dem italienischen Opernsänger Andrea Bocelli (62) wird sie ein Duett präsentieren. Auch für die Unterhaltungskünstlerin fühle sich die Zeit ohne Publikum nicht natürlich an. Deswegen sei der Auftritt für sie ein großes Geschenk und mehr als nur ein Job. "Man legt sein ganzes Herzblut in einen Auftritt. Das ist meine Leidenschaft", erzählte die Musikerin.

In der Sendung, in der Spenden für nationale und internationale Hilfsprojekte für Kinder in Not gesammelt werden, wird Helene nicht zum ersten Mal dabei auftreten. Für sie sei es regelrecht ein Bedürfnis, die Gala zu unterstützen. „Kinder sind unsere Zukunft, unsere Hoffnung und gleichzeitig sind sie so verletzlich und auf uns angewiesen", erklärte sie. Vor allem dieses Jahr habe uns gezeigt, wie wichtig Solidarität für unser Zusammenleben sei.

Actionpress/ KS-Fotografie Helene Fischer, Sängerin

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

Getty Images Helene Fischer bei einem Auftritt für die "Ein Herz für Kinder"-Gala 2015

