Helene Fischer (36) beendet die Funkstille! Im August 2019 postete die Schlagersängerin anlässlich ihres 35. Geburtstag ihren letzten Netzbeitrag – seitdem gab es keine Aktivitäten mehr auf ihrem Kanal. Zwar trat die Sängerin noch auf der Bühne und im Fernsehen auf, doch Fans bekamen in den sozialen Medien nichts mehr von der erfolgreichen Blondine zu sehen. Doch das ändert sich nun: Helene teilt genau ein Jahr später ein neues Foto!

Mit einem Schnappschuss, der sie von hinten auf einem Fahrrad zeigt, meldet sie sich einen Tag nach ihrem Geburtstag auf Instagram zu Wort. "Jetzt in ein neues Lebensjahr mit 36. Ich freue mich drauf." Auf diesem Weg möchte sie sich auch bei all den lieben Glückwünschen und Nachrichten ihrer Fans bedanken. Natürlich ließ sie ihre lange Abwesenheit ebenfalls nicht unkommentiert: "Auch wenn ich wahrscheinlich zur inaktivsten Social-Media-Person geworden bin – ich meine: ein Jahr offline! Aber es war verdammt gut."

Ob Helene von nun an wieder regelmäßig Content teilt, lässt sie offen. Trotzdem sind ihre Follower von der virtuellen Rückmeldung begeistert. "So schön, wieder von dir zu hören", freut sich ein User, während ein anderer wohl den Gedanken vieler Fans in Worte fasst: "Wir vermissen dich. Auf dass wir uns bald wiedersehen!"

Instagram / helenefischer Helene Fischer im August 2020

Getty Images Helene Fischer beim Echo 2018

Titgemeyer, Michael/ ActionPress Sängerin Helene Fischer

Würdet ihr gerne mehr von Helene Fischer auf Instagram sehen? Ja, auf jeden Fall! Nee, das muss nicht sein. Abstimmen Ergebnis anzeigen



