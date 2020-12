Diego Maradona (✝60) sendete kurz vor seinem Tod eine ergreifende Nachricht! Am 25. November ist der Fußball-Star an den Folgen einer Hirnblutung gestorben. Sein Tod bestürzte die Menschen weit über die Grenzen der Fußballwelt hinaus. Kurz vor seinem Ableben merkte der Sportler offenbar bereits, dass es ihm nicht gut geht: Jetzt soll eine Sprachaufnahme aufgetaucht sein, in der Diego emotionale Worte an seinen Sohn richtete und darum bat, dass man sich um sein Kind kümmert!

Der siebenjährige Dieguito Fernando ist das gemeinsame Kind von Diego und seiner ehemaligen langjährigen Freundin Veronica Ojeda. Stunden vor seinem Tod soll der gebürtige Argentinier laut Daily Mail eine Sprachaufzeichnung aufgenommen haben, die er an Veronicas neuen Partner Mario Baudry geschickt haben soll: "Kümmere dich bitte um Veronica und um meinen Engel. Er ist einzigartig", seien die rührenden Zeilen des 60-Jährigen gewesen.

Diego hinterlässt neben seinem Sohn Dieguito vier weitere Kinder. Darunter sind seine drei Töchter Dalma (33), Jana und Giannina (31) sowie ein weiterer Sohn mit dem Namen Diego Junior (34). Im Netz trauerte sein Nachwuchs öffentlich um seinen verstorbenen Vater. "Ich hatte immer solche Angst vorm Tod, aber heute habe ich diese Angst nicht mehr, denn ich weiß, es wird der Moment sein, in dem ich dich wiedersehen und umarmen werde", schrieb zum Beispiel Diegos Tochter Dalma auf Instagram.

Anzeige

Getty Images Diego Maradona, Fußball-Legende

Anzeige

Getty Images Diego Maradona und Veronica Ojeda im Jahr 2010

Anzeige

Instagram / dalmaradona Diego Maradona und seine Tochter Dalma

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de