Evelyn Burdecki (32) hat versteckte Talente! Aktuell sitzt die TV-Beauty neben Chris Tall (29), Bruce Darnell (63) und Dieter Bohlen (66) in der Jury von Das Supertalent. Dort bewertet die quirlige Blondine die Leistung der Kandidaten. Nach dem Auftritt der Sängerin Lia verriet Evelyn ein überraschendes Detail aus ihrer eigenen Vergangenheit. Auch sie wollte mal Sängerin werden. Mit 17 Jahren sang Evelyn sogar bei Deutschland sucht den Superstar vor!

Nachdem Evelyn ihr kleines Geheimnis ausplauderte, war die Jury Feuer und Flamme. Die einstige Dschungelcamp-Gewinnerin habe damals vor der DSDS-Jury "Hero" von Mariah Carey (50) zum Besten gegeben. Poptitan Dieter konnte sich zwar nicht an den Auftritt erinnern, wünschte sich aber prompt ein kleines Ständchen von der 32-Jährigen. "Ich würde das gerne mal hören!", ließ er verlauten, woraufhin Evelyn ganz verlegen wurde.

"Dieter, wenn du das hörst, wirst du unter dem Tisch liegen. Das ist so peinlich, oh mein Gott", konnte der Reality-TV-Star seine Aufregung nicht zurückhalten. Trotzdem griff Evelyn zum Mikrofon und stimmte die ersten Zeilen von "Hero" an. "Das war doch nicht schlecht", lobte sie Jury-Mitglied Bruce daraufhin. Habt ihr euch vorstellen können, dass Evelyn bei DSDS ihre Gesangsqualitäten unter Beweis stellte? Stimmt unten ab!

TVNOW / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei DSDS

TVNOW / Stefan Gregorowius Evelyn Burdecki bei "Das Supertalent"

TVNOW / Stefan Gregorowius Bruce Darnell bei "Das Supertalent", 2020

