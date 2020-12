Was für ein passender Tribut für einen der größten Fußballspieler aller Zeiten! Vor rund einer Woche gingen diese traurigen Nachrichten um die ganze Welt: Diego Maradona ist im Alter von 60 Jahren verstorben. Der Argentinier war nach einem Krankenhausaufenthalt gerade auf dem Weg der Besserung, als er einen Herzinfarkt erlitt und starb. Jetzt gedenkt der SSC Neapel der Fußball-Legende mit einer ganz besonderen Geste: Sie haben ihr Stadion nach Maradona benannt!

1984 wechselte Maradona für rund 13,5 Milliarden Italienische Lire (umgerechnet rund sechs Millionen Euro) vom FC Barcelona nach Neapel – damals der teuerste Transfer in der Fußballgeschichte. Insgesamt spielte der Kapitän 259 Mal für den Verein und brachte ihm viele große Erfolge. Aus diesem Grund sei es für den Napoli-Präsidenten Aurelio De Laurentiis selbstverständlich gewesen, nun diesen Schritt zu gehen, wie er Sky Italia berichtete: Sie haben das frühere Stadio San Paolo in Neapel in Stadio Diego Armando Maradona umbenannt!

"Tatsächlich bin ich schon seit 17 Jahren in Gesprächen mit den örtlichen Behörden. Ich habe immer darum gebeten, das Stadion zu kaufen und es in Diego Armando Maradona umzubenennen", berichtete Aurelio weiter und witzelte dann: "Ich hätte es schon fast selbst gekauft! Oder einfach ein neues gebaut – Hauptsache, ich konnte endlich ein Stadion nach ihm benennen."

Anzeige

Backgrid / ActionPress Das Stadio Diego Armando Maradona in Neapel

Anzeige

Getty Images Diego Maradona im Januar 2020 in La Plata

Anzeige

Getty Images Diego Maradona, Fußballtrainer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de