Diese lieben Worte gehen doch direkt ins Herz! Tom Brady (43) und Gisele Bündchen (40) sind seit mittlerweile elf Jahren Mann und Frau. Zusammen haben die beiden die Kinder Benjamin und Vivian. Letztere feierte am Samstag ihren achten Ehrentag – und anlässlich Vivis Geburtstag machten ihre Mama und ihr Papa der Kleinen eine zuckersüße Liebeserklärung auf Social Media: Gisele und Tom schwärmten regelrecht von dem Geburtstagskind!

Via Instagram teilten sowohl das ehemalige Victoria's Secret-Model als auch der Profi-Footballer einen niedlichen Beitrag zu Ehren ihrer Tochter. "Alles Gute zum achten Geburtstag, Vivi! Du bist das süßeste Mädchen, das sich ein Vater je wünschen könnte. Du wirst sehr geliebt (und immer von deinem großen Bruder beschützt)", betitelte der 43-Jährige seinen Beitrag. Mama Gisele hielt es da hingegen etwas schlichter. "Alles Liebe zum Geburtstag, mein kleiner Sonnenschein", schrieb sie.

Dass vor allem die 40-Jährige ihr Familienleben abseits der Modewelt in vollen Zügen genießt, hatte sie erst in einem früheren Interview mit der US-amerikanischen Vogue betont. "Modeln ist für mich nur ein Job. Er hat es mir ermöglicht, die Welt zu sehen und Geld zu verdienen. Aber ich habe mich niemals darüber definiert", hatte sie erklärt. Sie sei einfach viel lieber in den eigenen vier Wänden bei ihren Liebsten.

Instagram / tombrady Gisele Bündchen und Tom Brady

Instagram / tombrady Vivian Lake und Benjamin Brady

Getty Images Gisele Bündchen, Model

