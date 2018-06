Gisele Bündchen (37) zählt zu den erfolgreichsten und bestbezahltesten Models der Welt. Neben dem Catwalk, den Fotoshootings und den öffentlichen Events managt die brasilianische Beauty aber vor allem eins: ihre eigene Familie. Seit 2006 ist sie mit ihrer großen Liebe Tom Brady (40) verheiratet. Gemeinsam mit dem NFL-Star hat sie die beiden Kids Benjamin (8) und Vivian Lake (5). Dass seine jüngere Modelkonkurrenz nicht schläft, interessiert dem schönen Energiebündel herzlich wenig – am liebsten ist Gisele ohnehin Hausfrau und leidenschaftliche Mutter.

Hat sie ihrem Modeldasein etwa abgeschworen? Keinesfalls, denn obwohl sie ihre Laufstegkarriere bereits beendet hat, ziert die Südamerikanerin nach wie vor die Hochglanzcover renommierter Magazine. In den eigenen vier Wänden ist es für die Vollblutmama dennoch am schönsten. "Ich bin kein Model. Modeln ist für mich nur ein Job. Er hat es mir ermöglicht, die Welt zu sehen und Geld zu verdienen. Aber ich habe mich niemals darüber definiert", verriet die 37-Jährige im Interview mit der US-Vogue. Statt sich, wie viele ihrer Kolleginnen im Beautybusiness, ständig in Schale zu schmeißen und Champagner zu schlürfen, vertreibe sie sich ihre Zeit lieber mit ihren Liebsten.

Auch als Umweltaktivistin hat sich die Victoria's Secret-Schönheit längst einen Namen gemacht. Ihren Sprösslingen zeigt sie, wie man recycelt, kompostiert und einen Garten pflegt. Überdies züchtet die Naturliebhaberfamilie ihre eigenen Bienen.

Instagram / gisele Gisele Bündchen und Tom Brady am Valentinstag

Anzeige

Instagram / gisele Tom Brady und Gisele Bündchen mit ihren beiden Kids

Anzeige

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihren Kids Benjamin und Vivian Lake Brady

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de