Keine sonderlich schwere Entscheidung für Hobby-Landwirt Leif! Der 32-Jährige will bei Bauer sucht Frau endlich die Frau fürs Leben finden, mit der er eine Familie gründen kann – und hat deshalb nun drei Damen eingeladen, die er näher kennenlernen möchte: die Hundebetreuerin Chantal, die Krankenpflegerin Irene und die Landwirtin Christina. Doch welche der Bewerberinnen wird Leif schließlich mit zur Hofwoche nehmen?

In seiner Heimat in Niedersachsen hofft der Geflügelzüchter endlich den Jackpot in Sachen Liebe zu knacken und ist vor seinem ersten Treffen mit den drei potenziellen Hofdamen in einem nahe gelegenen Restaurant sichtlich nervös. Mit seiner Auswahl scheint der Freizeit-Bauer auf den ersten Blick aber sehr zufrieden zu sein. Besonders zwischen Kandidatin Christina und ihm sprühen im Einzelgespräch bereits ordentlich die Funken, während es bei den anderen Einzeldates etwas verhaltener zur Sache ging. "Der Leif, der ist es. Ich hatte das Gefühl, wir sind wirklich auf einer Wellenlänge und ich wünsche mir mehr intensive Zeit mit ihm zu verbringen und dass er mich mitnimmt", schwärmt die Mittelsächsin nach ihrem Date. Und auch für Leif scheint die Entscheidung schnell klar zu sein: "Ich würde gerne die Hofwoche mit Christina verbringen", verkündet der schüchterne Landwirt.

Die Freude bei seiner Auserwählten ist groß: "Es hat von Anfang an Klick gemacht", resümiert die Brünette ihre ersten gemeinsamen Augenblicke. Und auch Leif scheint mit seiner Entscheidung mehr als zufrieden zu sein. "Ich hab diese Herzlichkeiten gespürt und das gefällt mir", begründet er seine Wahl.

