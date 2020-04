Anfang des Jahres überraschten die Bella-Zwillinge ihre Community mit einer doppelt freudigen Nachricht: Nikki (36) und Brie (36) erwarten gleichzeitig Babys. Vor allem für die baldige Zweifach-Mama und Ehefrau von Wrestling-Star Daniel Bryan (38) war der Kindersegen eine Überraschung, wie sie jetzt in einem Interview verrät: Brie habe sich zu Beginn Sorgen gemacht, zwei Kindern nicht gerecht werden zu können!

In einem Interview mit Us Weekly spricht die werdende Mama über ihre anfänglichen Bedenken: "Ich war wirklich fest entschlossen, nur ein Kind zu haben." Vor ihrem ersten Baby hatte die 36-Jährige Probleme, überhaupt schwanger zu werden. Aus diesem Grund sei es ihr schwer gefallen, ihre anderen Umstände zu realisieren. "Ich hatte das Gefühl, dass es einfach nicht für uns vorgesehen war", erklärt sie.

Mittlerweile kann Brie ihr Baby kaum erwarten und unterstützt sich gegenseitig mit ihrer Schwester – vor allem während der aktuellen Situation. Da die Zwillinge direkte Nachbarinnen sind, sehen sie sich weiter häufig. "Wir haben keine Grundstücksgrenze, also hilft es wirklich, wenn wir uns gegenseitig Gesellschaft leisten und positiv bleiben", berichtete Nikki in einem Interview mit The Talk.

Instagram / thebriebella Brie Bella mit ihrer Tochter

Getty Images Nikki und Brie Bella bei einem Event in New York City im Dezember 2019

Instagram / thebriebella Brie Bella, Wrestling-Star



