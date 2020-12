Pretty in Plüsch findet schon am Freitag ein vorzeitiges Ende! Eigentlich hätte das Finale der neuen Sat.1-Gesangsshow erst kommende Woche laufen sollen. Doch aufgrund der miesen Einschaltquoten hat sich der Sender dazu entschlossen, eine Folge zu streichen und das Finale vorzuziehen. Zum Abschluss bekommen die beiden Juroren Sarah Lombardi (28) und Hans Sigl (51) dennoch prominente Unterstützung: Dagi Bee (26) wird die Performances der Kandidaten und Puppen bewerten.

Das gab Sat.1 nun in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt. Damit tritt die YouTuberin in die Fußstapfen von DJ Bobo (52) und Oli P. (42) – beide Sänger mit jahrelanger Erfahrung in der Musik-Branche. Die kann Dagi nicht vorweisen. Sie hat im vergangenen Jahr zwar ihren ersten Song "DISS" herausgebracht. Aber eine Gesangskarriere strebte sie damit nicht an – vielmehr war der Track wohl als Parodie gemeint. Demnach wird die Webqueen am Freitag womöglich mehr auf den Entertainment-Faktor und die Bühnenpräsenz der Duos achten.

Im Finale haben nun noch Influencerin Jessica Paszka (30), Komikerin Janine Kunze (46), Let's Dance-Profitänzer Massimo Sinató (40) und Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (28) Chancen auf den Sieg. Letzterer rückte erst vergangene Woche als Ersatz für Hardy Krüger Jr. (52) nach, der verletzungsbedingt ausfiel.

"Pretty in Plüsch – die schrägste Gesangsshow Deutschlands" ab Freitag, 27. November 2020, um 20:15 Uhr live in Sat.1 und auf Joyn

© SAT.1/Willi Weber Sarah Lombardi und Hans Sigl in Folge eins von "Pretty in Plüsch"

Instagram / dagibee YouTuberin Dagi Bee im Juli 2020

SAT.1/Julian Essink Die "Pretty in Plüsch"-Stars 2020

