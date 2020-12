Ups! Diese Nachricht war von Herzogin Kate (38) sicherlich anders gedacht. Sie und ihr Mann Prinz William (38) reisen zurzeit im Zug durch Großbritannien, um den Helfern der aktuellen Gesundheitskrise zu danken. Ein Halt auf ihrer Tour war der Bahnhof Euston in London. Dort hinterließ Kate eine kurze Botschaft, in der sie allen Mitarbeitern des Transportwesens für ihre Arbeit dankt – doch dabei ist ihr ein kleiner Fehler unterlaufen!

Auf Twitter teilten die jungen Eltern einige Aufnahmen des Besuches. Darauf ist unter anderem zu sehen, wie Kate eine Nachricht auf einer Tafel hinterlässt: "Danke an alle Mitarbeiter des Transportwesens, die in diesem schwierigen Jahr dafür sorgen, dass in diesem Land alles weiterläuft." Bei dem englischen Wort für "Land" hat die 38-Jährige leider den Buchstaben N vergessen. Anstatt "country" steht auf der Tafel also jetzt "coutry". Das blieb auf Social Media natürlich nicht lange unbemerkt. "Du hast das N in Land vergessen! Trotzdem sehr nett von euch", meinte zum Beispiel ein Follower.

Kates kleines Missgeschick wurde im Netz allerdings schnell zur Nebensache, als den Usern ein Detail auf einem von Williams Fotos auffiel. Denn auch der Prinz unterschrieb die Botschaft seiner Frau – und nahm den Marker dabei in die linke Hand. "Wow, mir war nie aufgefallen, dass William Linkshänder ist", lautete nur einer von etlichen erstaunten Kommentaren.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Cardiff, Dezember 2020

Twitter / KensingtonRoyal Herzogin Kates Botschaft im Euston-Bahnhof in London

Twitter / KensingtonRoyal Prinz William im Bahnhof Euston in London

