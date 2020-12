Herzogin Kate (38) setzt erneut Fashion-Trends! Die Royal-Dame ist bekannt für ihren guten Geschmack und überzeugte in der Vergangenheit immer wieder bei Veranstaltungen mit topgestylten Looks. Aktuell reist sie mit ihrem Mann Prinz William (38) per Zug durch Großbritannien, um den Helfern in der aktuellen Gesundheitskrise zu danken. Dabei möchte sie natürlich einen guten Eindruck hinterlassen und schlüpfte in ihre schönsten Outfits – und zwar in fünf innerhalb von nur 48 Stunden!

Kate und William hatten ihre Reise am Sonntag am Londoner Bahnhof Euston Station gestartet. Dort hatte Erstere den Royal-Express gewohnt elegant in einem langen, dunkelgrünen Mantel betreten, den sie mit einem rot-grün karierten Schal ergänzt hatte. Am Folgetag kamen sie und ihr Liebster in Edinburgh an und trafen sich in Schottland unter anderem mit einem Schulleiter auf einen Spaziergang. Vor der Kälte schützte sich die Herzogin nicht länger mit ihrem grünen, sondern mit einem knallblauen Mantel, zu dem sie schwarze Stiefel und eine dunkle Clutch trug.

Für die zwei Adeligen ging es noch am selben Tag weiter nach Batley. Dort schlüpfte Kate in eine dunkle Schlaghose und einen weißen Pulli. Darüber trug sie einen dunkelblauen Mantel mit goldfarbenen Knöpfen – denselben kombinierte sie wenige Stunden später in Manchester mit einem weihnachtlichen Strickpulli. Etwas aus der Reihe tanzte dafür dann ein Outfit, mit dem sie sich am Dienstag im walisischen Cardiff zeigte: Hier trug die Brünette einen feuerroten, knöchellangen Mantel und legte sich passend dazu einen gleichfarbigen Schal mit Schottenmuster um den Hals.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate an dem Londoner Bahnhof Euston Station

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im Dezember 2020

Getty Images Herzogin Kate in Wales

Getty Images Herzogin Kate 2020 in Batley

Getty Images Herzogin Kate im Dezember 2020

Getty Images Herzogin Kate, 2020

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Kate, 2020

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate, 2020

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate in Manchester

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate in Edinburgh, 2020

