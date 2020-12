Neue Infos für alle Dschungelcamp-Fans! Wie schon länger bekannt ist, wird das beliebte Reality-TV-Format wegen der aktuellen Gesundheitslage nicht wie gewohnt im australischen Busch stattfinden. In der in Köln stattfindenden Ersatzshow "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" soll ab dem 15. Januar 2021 stattdessen der erste Camper für die Staffel 2022 in Down Under ermitteln werden, erklärte RTL bereits in einem vorangegangenen Statement. Jetzt enthüllt der Sender erste Details über den geplanten Ablauf des Unterhaltungsformats!

In dem kommenden Dschungel-Casting-Spektakel werden die Camp-Anwärter täglich ihre Dschungel-Tauglichkeit unter Beweis stellen müssen, teilt RTL jetzt in einer Pressemitteilung mit. Die Zuschauer sollen dabei wie gewohnt über den Verbleib der Prominenten in der Show abstimmen können. Gemeinsam mit ehemaligen Dschungelstars werde das Moderatorenduo Sonja Zietlow (52) und Daniel Hartwich (42) in den Liveshows auch auf Highlights der vergangenen Staffeln blicken. Im großen Finale am 29. Januar 2021 winke dem Gewinner dann nicht nur die sichere Teilnahme an der Staffel im darauffolgenden Jahr – sondern auch ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Darüber, welche Promis schon bald in der Domstadt die Chance bekommen werden, "das goldene Ticket" für die 15. Jubiläumsstaffel im Land der Kängurus zu ergattern, hüllt sich der Sender bislang noch in Schweigen. Als heiße Kandidaten werden nach Bild-Informationen allerdings Love Island-Casanova Henrik Stoltenberg, Are You The One?-Bekanntheit Kevin Yanik und die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Zoe Saip gehandelt.

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Dr. Bob, Sonja Zietlow und Daniel Hartwich beim Dschungelcamp 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Daniel Hartwich und Sonja Zietlow an Tag 5 im Dschungelcamp, 2020

Anzeige

Collage: RTLZWEI – Magdalena Possert, Instagram / kevinyanik, RTLZWEI Collage: Hendrik Stoltenberg, Kevin Yanik und Zoe Saip

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de