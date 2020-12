Erst vor Kurzem servierte Selina Herrero (27) ihren Fans grandiose Neuigkeiten: Die einstige Queensberry-Sängerin wird bald unter der Haube sein! Schon seit Sommer dieses Jahres sind sie und ihr Freund verlobt und planen, schon im kommenden Jahr die Ringe zu tauschen. Doch wie hat ihr zukünftiger Ehemann eigentlich die Frage aller Fragen gestellt? Im Gespräch mit Promiflash schwärmt Selina von dem Heiratsantrag ihres Liebsten.

Eigentlich sei zwar alles ganz anders geplant, aber am Ende trotzdem perfekt gewesen. "Wir hatten eigentlich eine Reise nach Griechenland geplant, sind aber aufgrund von Corona lieber in Deutschland geblieben. Dann habe ich ein tolles Spa-Hotel in Schwangau gebucht, da ich schon immer das Schloss Neuschwanstein sehen wollte", erinnert sich die 27-Jährige im Promiflash-Interview an die Vorbereitungen auf den Liebesurlaub. Während sie die Reise komplett geplant habe, habe ihr Freund im Hintergrund alles in Zusammenarbeit mit den Hotelmitarbeitern umdisponiert und den großen Moment bis ins kleinste Detail vorbereitet.

Kurz nach der Ankunft in der Sterne-Residenz habe bereits ein romantisches Fünf-Gänge-Menü auf das Paar gewartet. "Parallel zum Dinner hat das Hotel unser Zimmer für den Antrag vorbereitet. Als wir wieder nach oben kamen, waren da Rosen, Champagner, Kerzen, Rosenblätter auf dem Bett und ein Fotobuch mit ganz vielen Fotos unserer gemeinsamen vier Jahre", berichtet sie. Darauf war dann auch die Ringschatulle – und alles habe seinen Lauf genommen. "Dann ist es passiert. In der Abenddämmerung mit Blick auf Schloss Neuschwanstein", plaudert die Musikerin aus.

Selina Herrero

Sängerin Selina Herrero

Selina Herrero und ihr Freund

